Комитет Госдумы рекомендовал принять проект запрета пропаганды чайлдфри

Комитет Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять в I чтении законопроект, предполагающий запрет пропаганды идеологии чайлдфри. Об этом пишет РИА Новости.

Проект, устанавливающий штрафы за пропаганду идеологии отказа от деторождения в СМИ, интернете, фильмах и рекламе, был внесен в Госдуму 25 сентября. Для граждан, как предполагается, штраф будет составлять от 50 до 100 тысяч рублей, тогда как для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 800 тысяч до миллиона рублей.

Авторы проекта — председатели нижней и верхней палаты парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, а также ряд других депутатов и сенаторов. После внесения проекта на рассмотрение Володин назвал политиков, которые выступают против запрета идеологии чайлдфри, «рожденными в пробирке».

Ранее стало известно об отношении россиян к запрету на пропаганду чайлдфри.