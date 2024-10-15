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Москвичам рассказали о погоде в предстоящие выходные

Синоптик Позднякова: обрушившиеся на Москву осадки к выходным закончатся

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Максим Блинов/РИА Новости

В ближайшие дни обрушившиеся на Москву осадки постепенно завершатся, к выходным ожидается сухая погода. При этом сохранится прохладная погода, которая в некоторые дни будет ниже климатической нормы, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Во второй половине недели – с четверга по субботу – за погоду будет отвечать область повышенного атмосферного давления. Благодаря этому не ожидается осадков. Ночью температура воздуха будет отрицательной, днем со среды по пятницу прогнозируется от 2 до 7 градусов выше нуля, что ниже климатической нормы.

Однако в пятницу и в выходные будет наблюдаться адвекция тепла, формируемая антициклоном. Воздух будет прогреваться до положительных значений, ночью прогнозируется от 2 до 7 градусов тепла, днем – от 7 до 12 градусов выше нуля.

«Не то, чтобы зима сделала вчера первый шаг и будет дальше шагать по столичному региону, нет. Еще осень к нам вернется и порадует нас и теплом, и солнышком», — пообещала Позднякова.

Ранее метеоролог озвучил прогноз погоды в разных регионах России на предстоящую зиму.

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