Врач рассказала, какие продукты помогут бороться с осенней хандрой

Продукты, в которых содержатся витамины C, D и группы B, помогут справиться с осенней хандрой. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Так, витамин D содержится в печени трески, красной и черной икре, дикой жирной рыбе (селедке, скумбрии и сардинах), а также в сморчках и лисичках, витамины группы B — в цельнозерновых кашах, хлебе и мясе, например телятине и говядине. Витамин C можно получить из болгарского перца, квашеной капусты и отвара шиповника.

Для улучшения настроения врач также советует ежедневно есть 500 г овощей и фруктов, богатых клетчаткой, кисломолочные продукты и продукты с содержанием антиоксидантов. К последним относятся тыква, томаты, голубика, черника, слива и зеленый чай. По ее словам, важно также пить достаточное количество воды.

«Если употреблять достаточное количество жидкости, тогда и настроение совершенно иное, потому что уровень энергии будет другим. Плюс быстрее выходят токсины. Когда в организме их много и Ph (мера кислотности водных растворов. — Прим. ред.) стремится к нижней норме, это вызывает упадок сил и плохое настроение», — заключила Соломатина.

Психолог, кандидат психологических наук Михаил Хорс до этого говорил, что осенняя хандра возникает по двум причинам: биохимической и психологической. Первая имеет естественное происхождение и требует усилий, а вторая, более частая, полностью зависит от людей, их отношения к меняющейся погоде и неверных убеждений.

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