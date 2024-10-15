Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач дала советы, которые помогут снизить риск развития рака молочной железы

Врач Диденко: правильное питание снизит риск развития рака молочной железы

close
Freepik

Здоровый образ жизни поможет снизить риск развития рака молочной железы. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая отделением диагностики и лечения заболеваний молочной железы и репродуктивной системы онкологического центра № 1 ГКБ им. Юдина Вера Диденко.

Так, она рекомендует поддерживать оптимальную массу тела, заниматься спортом и правильно питаться. По ее словам, стоит исключить из своего рациона питания фастфуд, жирную, жареную пищу и копчености, потому что они негативно влияют на организм и способствуют набору лишнего веса. Кроме того, врач призывает отказаться и от алкоголя, а также курения.

По ее словам, рак молочной железы может развиться и из-за наследственного фактора.

«При определенных мутациях в генах риск появления этого заболевания повышается. Мы обращаем внимание, был ли рак молочной железы у близких родственников по женской линии — мам, бабушек. <...> Размер груди не влияет на риск развития рака — он может появляться как в молочной железе большого, так и малого размера. Значение имеет так называемая плотность тканей молочной железы: если она высокоплотная, особенно в возрасте пред- и постменопаузы, то риск есть», — уточнила Диденко.

Она порекомендовала регулярно проводить самодиагностику и помнить о профилактических обследованиях.

Заведующая Центром генетических исследований «Гемотест», кандидат медицинских наук Ирина Петрова до этого говорила, что среди основных причин развития рака молочной железы выделяют мутацию в генах, передающуюся по наследству, или спонтанный сбой в ДНК при делении клеток.

Ранее был назван самый распространенный вид рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами