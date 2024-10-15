Генетик назвала две главные причины развития рака груди

Среди основных причин развития рака молочной железы выделяют мутацию в генах, передающуюся по наследству, или спонтанный сбой в ДНК при делении клеток. Причем носитель генов сам может не заболеть раком, но передать его дальше потомкам, рассказала RT заведующая Центром генетических исследований «Гемотест», кандидат медицинских наук Ирина Петрова.

Наследственный фактор становится причиной рака груди в 10% случаев, чаще всего из-за поломок в генах. Причем получить эти мутации можно как от отца, так и от матери – носителями может быть любой из родителей. Просто мужчины заболевают реже, так как уровень эстрогенов у них обычно низкий.

При наследовании мутации внешне это не видно, однако вероятность появления злокачественной опухоли составляет от 60% до 90%.

«Носитель может не заболеть раком, но передаст предрасположенность к нему по наследству», — подчеркнула генетик.

По ее словам, наследственный рак часто развивается достаточно рано – в возрасте 30–45 лет. Так как он имеет особенности, важно выяснить, наследственное заболевание или нет. Петрова посоветовала сдать генетический тест тем, у кого есть заболевшие раком груди родственники, особенно если заболевание у них выявили в возрасте до 50 лет.

Однако основной причиной развития рака остается случайная мутация при делении клеток, отметила врач. В этом случае риск развития злокачественных новообразований увеличивается у людей старше 60 лет, заключила она.

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