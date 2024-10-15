Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российском регионе запретили привлекать иностранцев на работу в такси

В Приангарье запретили привлекать иностранцев на работу в такси

close
Shutterstock

В Иркутской области со следующего года будет запрещено привлекать иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов, на работу в 16 сферах, среди которых — такси. Соответствующий указ главы региона Игоря Кобзева размещен на официальном портале правовой информации региона.

«Установить запрет на привлечение <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам деятельности: деятельность легкового такси», — отмечается в документе.

Кроме того, иностранцам запретили работать в сфере регулярных перевозок в городском и пригородном транспорте, в международных и междугородных автобусных перевозках.

7 октября сообщалось, что Минтранс готовит поправки в КоАП, чтобы запретить работать водителям, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе являются нелегалами.

Ранее задержанный за домогательства таксист-нелегал пытался улететь из России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами