В российском регионе запретили привлекать иностранцев на работу в такси

В Иркутской области со следующего года будет запрещено привлекать иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов, на работу в 16 сферах, среди которых — такси. Соответствующий указ главы региона Игоря Кобзева размещен на официальном портале правовой информации региона.

«Установить запрет на привлечение <...> иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по следующим видам деятельности: деятельность легкового такси», — отмечается в документе.

Кроме того, иностранцам запретили работать в сфере регулярных перевозок в городском и пригородном транспорте, в международных и междугородных автобусных перевозках.

7 октября сообщалось, что Минтранс готовит поправки в КоАП, чтобы запретить работать водителям, которые берут машины в аренду в службах такси, но оформлены самозанятыми либо вовсе являются нелегалами.

Ранее задержанный за домогательства таксист-нелегал пытался улететь из России.