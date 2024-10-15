Астроном рассказала, когда лучше наблюдать Суперлуние

Лучшие моменты наблюдения Суперлуния наступят во время восхода и заката Луны. На фоне объектов на горизонте она будет казаться еще больше, сообщила РИА Новости астроном Московского планетария Людмила Кошман.

Суперлуние — явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Ближайшее наступит 17 октября в 14:26 мск.

Для наблюдения за полной Луны ничего не нужно, отметила Кошман. Вообще астрономы наблюдают Луну, когда она не находится в фазе полнолуния, так как она в этот момент очень яркая. Больше всего их интересует терминатор. Так называется линия смены светлой и темной частей, то есть дня и ночи, вблизи которой бывает очень интересно наблюдать кратеры и другие элементы рельефа.

В полнолуние естественный спутник Земли взойдет, как только Солнце скроется за горизонтом и будет находиться на небе весь вечер и всю ночь.

«Самые интересные моменты – когда она восходит или заходит. Есть еще такой эффект полной Луны. На фоне далеких зданий, деревьев, каких-то сооружений, она кажется чрезвычайно большой. Тем более, если не будет облаков, она будет освещена Солнцем, это будет очень красиво. Не заметить ее будет невозможно», — добавила Кошман.

Накануне сообщалось, что комета C/2023 A3 стала видна на территории России невооруженным глазом.

Ранее ученые выяснили, какой была Луна в начале своего существования.