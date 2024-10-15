Во Владивостоке закрыли аквакомплекс, в котором пострадали отдыхающие

Во Владивостоке по решению суда закрыли банный комплекс «Акватория», в котором пострадали девять человек из-за обрушения потолка. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судебной системы Приморья.

С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура. В итоге эксплуатацию банного комплекса запретили до устранения нарушений требований пожарной безопасности.

1 августа в банном комплексе «Акватория» обрушился потолок, в результате чего пострадали посетители заведения с баней и бассейнами, нескольким потребовалась госпитализация. Инцидент произошел на втором этаже здания. Площадь обрушения составила 100 квадратных метров.

По факту обрушения СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Прокуратура организовала проверку. По ее результатам будет дана оценка соблюдению требований законодательства.

Главного инженера комплекса «Акватория» Игоря Черемисина, которого подозревают в отсутствии должной организации по техобслуживанию помещений, из-за чего произошло обрушение части металлических конструкций на людей, отправили под арест.

Ранее в Астрахани около входа в жилой дом рухнула часть крыши.