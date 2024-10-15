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На Камчатке закрыли школу из-за отравления детей

На Камчатке закрыли елизовскую школу из-за массового отравления детей

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Depositphotos

Среднюю школу №1 имени М.В. Ломоносова в городе Елизово Камчатского края закрыли на карантин из-за вспышки сальмонеллеза. Об этом сообщается в группе администрации Елизовского округа в социальной сети «ВКонтакте».

Карантин продлится по 18 октября, его ввели на основании постановления Роспотребнадзора. Специалисты займутся заключительной дезинфекцией помещений.

«Здание школы для посещений будет закрыто», — отметили в администрации и уточнили, что уроки пройдут в дистанционном формате.

Соревнования, конкурсы, а также занятия в кружках и секциях пока отменены.

В это время сотрудники Роспотребнадзора возьмут дополнительные пробы на инфекцию, добавили в администрации.

В СК России отмечали, что 11 школьников были госпитализированы в медицинское учреждение города с признаками заболевания, относящегося к группе острых кишечных инфекций, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее в Республике Саха произошло массовое отравление детей в спортивной школе.

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