В Охотском море человек выжил спустя два месяца дрейфования

В акватории Охотского моря около села Усть-Хайрюзово Камчатского края нашли маломерное судно с людьми, пропавшими два месяца назад. Об этом сообщается в Telegram-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Двое мужчин и 15-летний сын одного из них 9 августа отправились на лодке катамаранного типа «Байкат 470» от мыса Перовского Николаевского района Хабаровского края в сторону Охинского района Сахалинской области. Затем с ними утратили связь.

Судно обнаружили 14 октября. Один из трех пассажиров смог выжить, отметили в ведомстве. Ему оказывают медицинскую помощь.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ.

Для поиска пропавших была задействована авиация МЧС. Информация о пропаже людей поступила камчатским спасателям 26 августа от следственных органов Хабаровского края.

В конце сентября сообщалось, что в Авачинском заливе Камчатского края пропал мотобот с тремя людьми. Судно исчезло в районе мыса Поворотного. Пропавших пытались найти товарищи, но работа результатов не принесла.

Ранее россиянка пропала во время шторма, но сама приплыла обратно.