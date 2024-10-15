Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала положительные эффекты от квадробинга

Психолог Савина: квадробинг может решить проблемы дефицита общения у детей

close
K-FK/Shutterstock/FOTODOM

Увлечение квадробингом может решить проблему недостатка реального общения среди подрастающего поколения. Об этом сообщила ТАСС психолог, шеф-редактор журнала «Семья и школа» Анастасия Савина.

Дети могут увлекаться квадробикой из-за желания приключений, моды и жажды самовыражения, отметила психолог.

«В последние годы мы наблюдаем дефицит реального общения и физической активности у современных детей, и квадробинг представляется одним из способов решения этих проблем», — сказала она.

Среди позитивных последствий этого увлечения Савина выделила освоение двигательных навыков, положительно влияющих на самооценку детей, воспитание ответственного поведения при необходимости соблюдать правила безопасности во время игры, положительные эмоции и радость от занятий.

При этом шеф-редактор журнала «Семья и школа» подчеркнула, что подросток за такое увлечение может быть высмеян.

Савина призвала родителей и педагогов поддерживать стремление детей к общению и активным играм.

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. Что ученые говорят о квадробинге читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее ученый объяснила моральной паникой ситуацию с квадроберами в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами