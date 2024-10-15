Психолог назвала положительные эффекты от квадробинга

Увлечение квадробингом может решить проблему недостатка реального общения среди подрастающего поколения. Об этом сообщила ТАСС психолог, шеф-редактор журнала «Семья и школа» Анастасия Савина.

Дети могут увлекаться квадробикой из-за желания приключений, моды и жажды самовыражения, отметила психолог.

«В последние годы мы наблюдаем дефицит реального общения и физической активности у современных детей, и квадробинг представляется одним из способов решения этих проблем», — сказала она.

Среди позитивных последствий этого увлечения Савина выделила освоение двигательных навыков, положительно влияющих на самооценку детей, воспитание ответственного поведения при необходимости соблюдать правила безопасности во время игры, положительные эмоции и радость от занятий.

При этом шеф-редактор журнала «Семья и школа» подчеркнула, что подросток за такое увлечение может быть высмеян.

Савина призвала родителей и педагогов поддерживать стремление детей к общению и активным играм.

Квадроберы — люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных. Что ученые говорят о квадробинге читайте в материале «Газеты.Ru».

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