Россияне рассказали, какие развлечения хотят видеть в ЖК

Сейчас в девелопменте активно растет количество жилых комплексов с масштабным благоустройством. Однако большая часть проектных решений связана с привычным развитием территорий, детскими игровыми пространствами, озеленением или площадками для животных. Согласно исследованию девелоперской компании FORMA, более 82% респондентов старше 18 лет хотели бы иметь инфраструктуру, которая бы стала для них местом встреч и классного досуга. Однако на этом требования к интересным предложениям не заканчиваются.

«Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Почти 81% опрошенных рассказали, что хотели бы также видеть в проекте приватные благоустроенные крыши с насыщенным зонированием для разнообразного досуга. Это связано с тем, что в городах России и так есть большое количество парков, тематических пространств и лаунж-зон, где они могут провести время в привычной для себя обстановке. По словам респондентов, наличие зонированной кровли, доступной только жителям дома, позволит им найти новые хобби и активности, которые они смогут разделить со своей семьей и друзьями в закрытом кругу.

Помимо этого, 55% респондентов отметили, что присутствие соседей на террасе никак их не расстроит, а еще 35% наоборот будут рады провести время вместе. Сейчас тренд на добрососедство стремительно укрепляет свои позиции среди жителей России. Такие изменения обусловлены тем, что людям не хватает общения вживую, так как смартфоны и социальные сети внесли коррективы в повседневное взаимодействие с окружающими. Россияне чувствуют нехватку офлайн-коммуникаций, поэтому подобные общественные пространства внутри жилых комплексов становятся комфортной альтернативой для заведения новых знакомств и дружбы.

Мнения разных поколений в вопросах предпочтения локаций на зонированной кровле разделились на две группы. По данным исследования экспертов FORMA, большинство опрошенных людей в возрасте 40+ выберут для досуга зеленый сад или беседку для пикника и барбекю. По мнению представителей поколения X и беби-бумеров, подобные пространства идеально подходят для спокойного отдыха. Также они видят в этом способ для перезагрузки после работы и возможность провести время со своей семьей.

Противоположную ситуацию можно наблюдать у зумеров и миллениалов. Для людей от 18 до 40 лет самыми востребованными местами на благоустроенной террасе стали коворкинги и крытые спортивные пространства. Такие ответы связаны с тем, что на этом этапе жизни у большинства людей главными ценностями является карьера и их внешний вид. Поэтому обустроенные места для работы и бесплатные фитнес-румы закроют все их потребности для комфортных рабочих будней.

Несмотря на такие разные предпочтения среди поколений, исследование показало, что есть локации, которые станут точкой притяжения для людей всех возрастов. Самыми популярными пространствами для общего досуга стали кафе, кинотеатр под открытым небом, зона для чтения книг и уличная библиотека. Выбор подобных мест обусловлен большой вместимостью и возможностью для интересного совместного времяпрепровождения.

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