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В Ставрополе машина скорой помощи перевернулась в ДТП, пострадали три человека

В Ставрополе три человека пострадали в ДТП с реанимобилем

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Телеграм-канал Госавтоинспекция Ставрополья

В Ставрополе три человека оказались в больнице после ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом сообщает госавтоинспекция региона.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Лермонтова и Льва Толстого. По предварительной информации, мужчина за рулем машины медиков выехал на дорогу в тот момент, когда горел запрещающий сигнал светофора. В результате он столкнулся с машиной марки Kia.

На кадрах с места инцидента заметно, что автомобиль медиков перевернулся на бок, но какие-либо серьезные повреждения не видны. На иномарке можно рассмотреть крупные вмятины, фара разбита.

«С места ДТП в больницу были доставлены два пассажира скорой (фельдшеры), а также водитель автомобиля Kia», – сообщается в публикации.

Состояние пострадавших не уточняется. Информация о травмах также отсутствует.

В ситуации разбираются правоохранители. Они проводят все необходимые мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль пробил стену паркинга на уровне второго этажа в Москве.

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