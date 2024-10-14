Защита актера Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО

Защита осужденного артиста Михаила Ефремова готовит документы для его выхода на свободу в рамках условно-досрочного освобождения, однако говорить о каких-то конкретных сроках принятия решения преждевременно. Об этом со ссылкой на адвоката Юрия Падалко сообщает Telegram-канал Daily Storm.

По словам Падалко, Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких и чувствует себя не лучшим образом. По этой причине артист практически отказался от курения, однако старается не пропускать работу в цеху вместе с другими заключенными.

«Он работает со всеми вместе. Никаких поблажек ему нет. Единственное: когда болеет — на работу не может выходить и находится на лечении в медчасти», — заявил адвокат.

Говоря о возможности УДО, Падалко отметил, что у Ефремова нет взысканий и есть положительные характеристики за общественную деятельность в колонии. Адвокат при этом отметил, что в вопросе о досрочном освобождении «важен не ажиотаж, а результат».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Актер выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль, за рулем которого был курьер Сергей Захаров. Спасти Захарова не удалось. Актер был осужден на 7,5 лет колонии в Белгородской области, из которых отсидел уже 3,5 года. 19 августа 2024 года в Совете по правам человека заявили, что осужденный за ДТП с летальным исходом актер Михаил Ефремов имеет возможность выйти из колонии по УДО.

Ранее Охлобыстин подтвердил, что Ефремов в тюрьме болен и нуждается в УДО.