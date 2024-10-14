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В Петербурге подростки забрались на арку Главного штаба и были задержаны полицией

В Петербурге задержали школьников, которые забрались на арку Главного штаба

В Петербурге три молодых человека поднялись на крышу Главного штаба. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по региону.

Инцидент произошел на Дворцовой площади. На кадрах с места инцидента заметно, как подростки 16, 14 и 13 лет забрались на скульптурную группу «Колесница Славы».

Молодых людей задержали и направили в отдел полиции. Там с двумя из них провели профилактическую беседу. В отношении еще одного составили протоколы по двум статьям, в том числе и о нарушении пропускного режима охраняемого объекта.

После этого школьников забрали родители, которые получили официальное предостережение.

До этого в Братске заметили мигранта, который поднялся на Мемориал Славы. Мужчина забрался на одну из стел, на высоту около десяти метров. На дебошира обратили внимание местные жители, которые и вызвали правоохранителей. По словам самого иностранца, он был гостем на свадьбе и хотел сфотографировать молодоженов с высоты.

Ранее в Башкирии молодые люди бросили коктейль Молотова в Вечный огонь.

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