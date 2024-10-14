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Врач объяснила, как действовать при появлении пятен на коже

Врач Гулак: при появлении пятен на коже стоит немедленно обратиться к врачу

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Global Look Press

Где бы ни появились пятна на коже, — это повод немедленно обратиться в кабинет неотложной помощи. Об этом в интервью изданию «Тюменская область сегодня» предупредила заведующая терапевтическим отделением городской поликлиники №5 в г. Тюмень Елена Гулак.

По ее словам, пятна на коже могут свидетельствовать о самых различных заболеваниях — от укуса насекомых и аллергии до серьезных инфекционных патологий, таких как корь или краснуха. Разобраться в причинах может только врач.

«Пятна могут сопровождать и другие симптомы. Например, зуд кожи, чувство жжения, даже повышение температуры тела и отеки слизистой. Никакие симптомы нельзя игнорировать. Если вы осмотрели себя и заметили высыпания, обратитесь за медицинской помощью», — сказала Гулак.

Диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова до этого говорила, что потемнение кожи локтей, шеи и подмышек может быть признаком инсулинорезистентности, которая приводит к диабету 2-го типа. При их появлении она посоветовала обратиться к врачу, чтобы исключить развитие заболевания.

Ранее врач рассказала, в каких случаях красные родинки могут быть опасны.

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