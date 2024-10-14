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На Кубани у судна с ребенком на борту оторвался винт в трех километрах от суши

В Сочи спасли троих мужчин и мальчика в лодке с оторвавшимся винтом

В Сочи рыбалка четверых местных жителей в открытом море закончилась спасательной операцией. Об этом сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Инцидент произошел 12 октября. На телефон экстренных служб позвонил один из рыбаков — он рассказал, что вместе с двумя друзьями и 10-летним ребенком вышел порыбачить, но на значительном расстоянии от берега с их лодкой случилась беда: оторвался винт. Компания оказалась в трех километрах от суши.

«Сотрудники МЧС России отбуксировали катер с рыбаками к берегу, помощь врачей им не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

Мужчины поделились, что так и не успели половить рыбу, так как поломка случилась в самом начале морской прогулки.

До этого в Сочи спасли туристов на сапбордах, которых унесло в море.

Ранее в Сочи спасли ребенка, которого смыло волной в море во время шторма.

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