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В Ингушетии мужчина случайно выстрелил себе в лицо из пистолета друга и выжил

Житель Ингушетии выстрелил себе в лицо из пистолета, который дал ему друг

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Shutterstock

Житель Ингушетии по неосторожности выстрелил себе в лицо из пистолета друга и выжил. Об этом сообщила «Сапа Кавказ».

По данным Telegram-канала, несчастный случай произошел с 38-летним Русланом Д. Тот сидел вместе со своим младшим товарищем Магомедом Ц. в машине, стоящей на обочине федеральной автодороги «Кавказ». 28-летний Магомед дал посмотреть другу травматический пистолет «Сикзауер», однако тот стал вертеть его в руках и в конце концов нажал на курок.

Выстрел пришелся в левую часть челюсть пострадавшего, и владелец оружия немедленно доставил его в больницу. Врачи оказали мужчине первую помощь и отметили, что пуля чудом прошла на вылет. Руслана отпустили домой, а в машине его друга нашли стреляную гильзу и пистолет, который затем передали в местное управление Росгвардии.

Ранее полиция задержала россиянина, который выстрелил другу в лицо и скрывался больше двух лет.

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