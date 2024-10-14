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В муфтияте Дагестана призвали не вовлекать общественность в конфликт Кадырова и Керимова

Салимов: в конфликт Кадырова и Керимова не следует вовлекать общественность

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Shutterstock

В конфликт между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и сенатором Сулейманом Керимовым не следует вовлекать общественность. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель муфтията Дагестана Абдулла Салимов.

«В этом вопросе важно проявить мудрость, следуя и духовным принципам, и правовым нормам. Все конфликты должны решаться компетентными структурами, а не становиться причиной раздора в обществе», — написал он.

Кроме того, Салимов выразил надежду, что стороны урегулируют конфликт и придут к примирению.

10 октября глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сенатору от Дагестана, миллиардеру Сулейману Керимову, а также депутатам Госдумы Бекхану Барахоеву и Ризвану Курбанову, если те не докажут, что не планировали покушение на него. Все это происходит на фоне конфликта из-за Wildberries.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров прокомментировал «национальный окрас» инцидента в Wildberries.

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