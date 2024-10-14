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СМИ сообщили о пожаре в лицее Озерска

«Озерск с огоньком»: в Озерске загорелось здание лицея №16

В Озерске произошел пожар в лицее №16. Об этом сообщает Тelegram-канал «Озерск с огоньком» со ссылкой на очевидцев.

На опубликованным каналом кадрах видно, как над образовательным учреждением поднимаются черные клубы дыма.

Как пишет URA.RU, в пресс-службе регионального ГУ МЧС России заявили, что пожара на месте нет — на кровле здания проводятся ремонтные работы.

Утром 14 октября сообщалось о пожаре на складе цеха по производству сэндвич-панелей в селе Капитоновка в Якутии. По данным МЧС, пожар распространился на площади 1,2 тыс. квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать к 6:00 мск.

Накануне в Москве произошел пожар в квартире из-за брошенного окурка, который попал на незастекленный балкон, где загорелись вещи.

11 октября пожар произошел в Кооперативном техникуме в Сыктывкаре.

Ранее в Красноярском крае ребенок устроил пожар в доме и не смог спастись.

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