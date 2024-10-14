Мэр решил угостить заключенных алкоголем и лишился должности

Мэр американского города спрятал алкоголь для заключенных в канаве и поплатился. Об этом пишет Fox News.

В начале июня мэр города Томсон в штате Джорджия поехал в магазин и купил бутылку джина Seagram's Extra Dry, которую затем оставил в канаве. В тот день рядом должна была проходить рабочая бригада заключенных из местного исправительного учреждения. Однако тайник был обнаружен следователями, которые решили, что глава города вступил в преступный сговор. В итоге 52-летнему мужчине были предъявлены обвинения в предоставлении запрещенных предметов заключенным и попытке совершить преступление.

В августе мэра взяли под стражу сразу после заседания городского совета, но затем отпустили под залог в $5000. В октябре губернатор Джорджии Брайан Кемп отстранил Крэнфорда от должности мэра. Известно, что мужчина заступил на этот пост в начале года. Решение губернатора, как уточняется, будет действовать до окончания уголовного разбирательства или до истечения срока полномочий главы города.

Ранее в самарской колонии поймали кота-наркокурьера.