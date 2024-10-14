Российский военный выпил и обстрелял окна своей квартиры после ссоры с женой

В Ленобласти военный выпил и обстрелял окна своей квартиры после ссоры с женой. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным источника издания, 13 октября беспорядочную стрельбу из окна автомобиля открыл военнослужащий. Он ездил по поселку Щеглово Всеволожского района на «Мазде», а затем скрылся, бросив в салоне пассажира, а неподалеку от автомобиля — переделанную мелкокалиберную винтовку с патроном. Мужчину доставили в отдел полиции и составили на него административный протокол о мелком хулиганстве.

Вечером того же дня в дежурную часть обратилась местная жительница. Она заявила, что поссорилась со своим мужем-военным, а тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в окно их квартиры. У подозреваемого изъяли еще девять патронов и переделанную винтовку. Прямо сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее участник СВО одним ударом отправил прохожего в нокаут и сам сдался полиции.