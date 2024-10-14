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Россиянин хотел растопить печку бензином и сжег две квартиры

Житель Приморского края растапливал печь бензином и сжег две квартиры

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Shutterstock

Под Уссурийском местный житель случайно устроил пожар, когда хотел разжечь печь. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года в трехквартирном доме села Новоникольск. Как установило ведомство, мужчина 1982 года рождения решил растопить печь в доме на Юбилейной улице и использовал для этого бензин. Из-за неаккуратного обращения с легковоспламеняющейся жидкостью, начался пожар. Огонь быстро перекинулся на мебель и стены. В результате значительный ущерб был причинен двум квартирам. Его оценили в два миллиона рублей.

В отношении приморца возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем» УК РФ. За год с момента ЧП фигурант так и не возместил ущерб потерпевшим. Его дело направлено в суд.

Ранее под Волгоградом мальчик сжег дом и машину соседей, когда играл со спичкам.

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