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Росздравнадзор заявил о регулярном выходе антибиотиков в гражданский оборот

Росздравнадзор опроверг информацию о нехватке некоторых антибиотиков в регионах

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Shutterstock

В пресс-службе Росздравнадзора заявили, что информация о нехватке некоторых антибактериальных препаратов в российских регионах не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС.

14 октября в газете «Известия» вышел материал, согласно которому минимум в 25 регионах России из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Кроме того, как утверждается в статье, в аптеках не достает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин, азитромицина и эритромицин.

В Росздравнадзоре в свою очередь заявили, что информация в статье недостоверна, а антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, которые упоминают «Известия».

«По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортерами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», — сказано в сообщении ведомства.

9 октября в Минобрнауки РФ рассказали «Газете.Ru», что ученые Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского создали быстрый способ определения антибиотиков в слюне и моче человека для дальнейшей коррекции дозы при лечении.

Ранее в России призвали ограничить свободную продажу противовирусных.

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