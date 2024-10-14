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Священник назвал вбросом идеи о налоге на бездетность

Священник Лукьянов назвал провокацией предложения ввести налог на бездетность

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Министерство юстиции Российской Федерации

Священник Федор Лукьянов назвал провокацией и вбросом предложения ввести налог на бездетность. Его слова приводит РИА Новости.

Иерей занимает пост председателя Патриаршей комиссии Русской православной церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«Они [такие идеи] вбрасываются, на мой взгляд, для того, чтобы вызвать негатив к теме поддержки традиционной семьи и ограничения деструктивных идеологий, в частности, воспрепятстовать принятию закона о запрете пропаганды чайлдфри», — заявил священник.

По его словам, провокационные идеи ведут к ослаблению суверенитета России, а их появление подтверждает «правильность усилий российского общества по самозащите от деструктивных идеологий и субкультур».

До этого экономист Алексей Зубец предложил ввести налог на бездетность для женщин старше 35 лет и мужчин старше 40 лет. По его словам, этот налог надо взимать незавимо от семейного положения в размере 30- 40 тыс. рублей на пару человек.

Ранее в Кремле оценили идею введения налога на бездетность.

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