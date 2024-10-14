Рысь напала на ребенка в Приморье

В Надеждинском районе Приморского края рысь прогуливалась по СНТ и напала на ребенка. Об этом сообщается в Telegram-канале Dps kontrol.

Инцидент произошел в поселке Кипарисово в СНТ «Эра», местные жители заметили прогуливавшуюся по участкам крупную рысь. По словам дачников, животное напало на восьмилетнего ребенка, обошлось без серьезных травм.

Известно, что местные жители подкармливали хищника, после нападения на ребенка животное удалось отловить.

До этого сообщалось, что в Калтанском районе Кемеровской области полицейским пришлось ликвидировать медведя, который наведывался на участки местных жителей. Жителей поселка Малиновка напугал медведь, который стал прогуливаться по улицам и пробираться на участки. Хищник громил садовые постройки, ел овощи и совершенно не боялся людей.

Ранее медведь устроил погром на территории частного дома в Кузбассе.