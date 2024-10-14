Родственники ищут более тысячи жителей Курской области, силой вывезенных ВСУ

Федеральный омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что в аппарат уполномоченного по правам человека в России поступили обращения от родственников более чем тысячи жителей Курской области, которых насильно вывезли украинские военные. Об этом сообщает Aif.ru.

Омбудсмен подчеркнула, что насильный вывоз гражданских лиц из мест их постоянного проживания является грубым нарушением Женевской конвенции, и мировое сообщество должно дать этому надлежащую оценку.

«Я направила Уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрию Лубенцу письмо, в котором прошу сообщить число жителей Курской области, насильно вывезенных из их домов», — сказала Москалькова, подчеркнув, что на предстоящей встрече с омбудсменом поднимет эту тему в первую очередь.

По ее словам, из Курской области после наступления Вооруженных сил Украины эвакуированы более 112 тысяч человек, 12 тысяч из которых находятся в пунктах временного размещения и у социальных учреждениях, остальные живут у родственников. Еще около 40 тысяч человек отказались от эвакуации и вернулись домой.

13 октября агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что украинские военнослужащие, под контролем которых находится ряд населенных пунктов Курской области, усилили репрессии против мирных жителей из-за ситуации на фронте.

Ранее сообщалось об освобождении из плена 56 жителей Курской области.