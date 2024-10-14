Москвичей предупредили о похолодании до +5°C

Облачная погода с дождем и мокрым снегом ожидается в понедельник, 14 октября, в Москве. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет +3-5°C. В ночь на вторник столбик термометра может опуститься до +1°C. Ветер будет дуть юго-восточный, 7-12 м/c, местами порывы до 15 м/c. Атмосферное давление не превысит 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах +2...+7°C, местами прогнозируются сильные осадки. В ночь на вторник похолодает до -2°C.

До вечера понедельника в столице и области ввели желтый уровень погодной опасности.

В понедельник, 14 октября, научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд назвал регионы, в которых похолодает до минус 8-16°C. Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза. Даже в обычно самых теплых регионах ночные температуры опустятся до минус 5°C.

Ранее Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко.