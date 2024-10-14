Названы регионы, в которых похолодает до минус 8-16°C

Ночная температура в начале недели в Приволжском и Уральском федеральных округах может опускаться до минус 8°C. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

Он отметил, что в Якутии ночные температурные значения прогнозируются до 11-16°C мороза.

«Даже в обычно самых теплых регионах — в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — ночные температуры опустятся до минус 5°C, днем ожидается 5-10°C», — рассказал синоптик.

По словам Вильфанда, в Свердловской, Курганской, Челябинской областях ожидаются «интенсивные морозы». В темное время суток столбики термометров здесь опустятся до минус 4-9°C. Морозные ночи прогнозируются в Бурятии и Забайкальском крае — от минус 7 до минус 13°C. В Якутии температура ночью может опуститься до минус 11-16°C в северной части республики.

Накануне москвичей предупредили о дожде, снеге и ветре с порывами до 15 м/с 14 октября.

Ранее Вильфанд напомнил москвичам, что зима близко.