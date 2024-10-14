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Надзирательница проносила заключенному наркотики в белье и забеременела

В Австралии надзирательница попала под суд за связь с осужденным грабителем

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Алексей Филиппов/РИА Новости

В Австралии надзирательница попала под суд за сексуальные отношения с осужденным грабителем. Об этом пишет издание Daily Star.

Эмбер Клавелл работала в отделе реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости и завела роман с заключенным Майклом Кеннеди. Женщина проносила ему табак и наркотики, пряча их в бюстгальтере.

В конце концов 25-летняя надзирательница забеременела от Кеннеди и поделилась с коллегой. Так о ее отношениях с заключенным стало известно начальству. Тюремщица признала себя виновной в неправомерном поведении на государственной службе и была уволена.

Суд приговорил ее к 200 часам общественных работ. У Клавелл уже есть два малолетних ребенка. В момент чтения приговора женщина едва не расплакалась.

Накануне была раскрыта самая тяжелая часть тюремной жизни рэпера P.Diddy.

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