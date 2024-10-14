В уголовном деле экс-мэра Сочи возникли новые детали

В уголовном деле бывшего мэра Сочи Алексея Китайгородского появились новые детали. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

В публикации сказано, что экс-глава города-курорта хотел расширить границы владения своего дома. Для этого два участка перевели в муниципальную собственность и предоставили в аренду врачу-терапевту и учительнице английского языка. Они выкупили землю и перепродали адвокату Копайгородского, у которой участок купила жена экс-мэра.

В пятницу, 11 октября, стало известно, что Мещанский районный суд Москвы наложил арест на денежные средства, принадлежащие бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому, его жене и аффилированным с ним юридическим лицам.

Незадолго до этого имущество экс-мэра Сочи Копайгородского и его супруги было арестовано.

Ранее генерал попросил освободить бывшего мэра Сочи под свою ответственность.