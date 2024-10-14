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В ряде регионов пропали широко применяемые антибиотики

«Известия»: в 25 регионах России пропали широко применяемые антибиотики

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Минимум в 25 регионах России из аптек пропал препарат с действующим веществом рокситромицин. Об этом сообщает газета «Известия».

Кроме того, в аптеках регионов не достает препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин, азитромицина и эритромицин. Все эти лекарства относятся к основной линейке антибактериальных препаратов, которые чаще всего назначают врачи.

Отмечается, что в 2024 году в гражданский оборот было введено меньшее число упаковок препаратов с рокситромицином: за январь — август — 10,3 тыс. За аналогичный период 2023 года было введено 11,04 тыс. упаковок.

При этом в России существуют свои аналоги, поэтому ставшие дефицитными препараты заменимы и их отсутствие точно не является катастрофой, пишет издание.

6 октября Telegram-канал Mash сообщил, что в Алтайском крае столкнулись с дефицитом препарата от психических и тревожных расстройств «Сульпирид». По данным источников канала, нехватка произошла, потому что государственные аптеки не успели закупить достаточное количество нейролептиков. При этом один из российских препаратов изготавливают в Кемеровской области, которая соседствует с Алтайским краем.

Ранее стало известно, какая страна заменила европейские поставки лекарств в Россию.

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