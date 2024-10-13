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Драка со стрельбой в караоке-баре Казани началась из-за гимна России

Baza: причиной стрельбы в караоке-баре в Казани стал отказ исполнить гимн России

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Global Look Press

Причиной стрельбы в казанском караоке-баре стал отказ исполнить российский гимн, выяснила Baza.

По данным Telegram-канала, один из посетителей заведения вечером 13 октября праздновал день рождения и попросил певицу в баре исполнить торжественную песню. Исполнительница возразила, что гимна в репертуаре нет, после чего между ними начался спор. Молодой человек из другой компании заступился за женщину, и конфликт был исчерпан. Однако через некоторое время именинник повторил свою просьбу. Ситуация развивалась так же, но в этот раз после вмешательства мужчины из другой компании завязалась драка и раздались выстрелы.

СМИ писали, что это именинник сделал два выстрела в воздух, а затем оружие достали сотрудники заведения.

Baza сообщает, что в ходе объявленного в городе плана «Перехват» задержали молодого человека, заступавшегося за певицу. У него был зарегистрированный пистолет, но он настаивает, что не использовал его, а стрелял кто-то со стороны именинника.

Ранее сын миллионера из Асбеста устроил драку в баре.

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