В Иркутской области поезд столкнулся с автомобилем

Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде станции Худоеланская Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось», — отмечается в сообщении.

Прибывшим на место аварии медикам не удалось спасти водителя легковушки и одного из двух пассажиров.

Проводится доследственная проверка по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

ДТП не вызвало задержек в движении поездов.

13 октября два грузовых автомобиля и три легковушки столкнулись на автодороге А-108 в Павлово-Посадском городском округе Московской области.

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