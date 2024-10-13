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Хозяин взорвавшейся квартиры в Уфе высказался о причине инцидента

РЕН ТВ: соседка хозяина взорвавшейся квартиры в Уфе назвала его неблагополучным

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МЧС России

Соседка хозяина взорвавшейся квартиры в Уфе назвала его неблагополучным. С эвакуированными в пункт временного размещения жителями дома на улице Ладынина побеседовали сотрудники РЕН ТВ.

По словам женщины, перед взрывом она чувствовала запах газа и вызвала сотрудников газовой службы на место, после чего она услышала, что утечка уже вызвала взрыв, и поспешила покинуть здание вместе с детьми, не успев даже обуться.

Хозяин взорвавшейся квартиры рассказал, что не знает, почему произошел инцидент. Судя по кадрам с места событий, он получил ожог лица.

До этого сообщалось, что госкомитет Башкирии по ЧС развернул ПВР после взрыва бытового газа в Уфе.

Пострадали двое человек. В результате взрыва 66-летний мужчина был доставлен в ожоговое отделение 18-й городской больницы, а 31-летняя женщина с осколочным ранением ноги — в 21-ю городскую больницу.

Местные жители были эвакуированы. В доме произошло возгорание, его локализовали на площади 40 кв. м. Судя по кадрам с места событий, дым и пар после взрыва образовали белый столп, который поднялся в небо на десятки метров.

Ранее в Москве пьяный мужчина открыл в квартире газ и угрожал взрывом.

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