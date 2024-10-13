В Египте столкнулись два пассажирских поезда

В египетской провинции Минья в 250 км от Каира столкнулись два пассажирских поезда. Об этом пишет Youm 7.

Минздрав Египта сообщил об отправке на место происшествия 23 машин скорой помощи. Из 20 пострадавших 19 были направлены в обычные больницы, а один — в Университетскую больницу в столице региона. Раненые получили синяки, ссадины и другие травмы, однако о тяжелых и критических случаях не сообщается.

Причиной аварии стало столкновение буксируемого вагона с хвостом поезда дальнего следования. После столкновения два вагона упали в канал, на место происшествия была направлена спецтехника для их извлечения.

До этого в Карелии сошел с рельсов вагон грузового поезда. На место происшествия специалисты направляли вспомогательный поезд. Транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее в Чикаго грабители украли ценные товары из грузового поезда во время остановки.