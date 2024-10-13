Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни

Мужчина притворился курьером и откусил ухо работнику пекарни на юге Москвы

close
muse studio/Shutterstock/FOTODOM

Мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни на юге Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 10 октября на склад одной из сетей магазинов на улице Маршала Захарова проник посторонний. Незваный гость сразу направился в сторону туалета, а преградившим ему путь сотрудникам заявил, что он курьер. Однако они не поверили мужчине, на котором не было специальной формы.

Когда 55-летний пекарь-продавец попросил неизвестного покинуть территорию склада, тот не послушался и в отместку напал на него. Мужчина, которому не дали сходить в туалет, схватился зубами за правое ухо работника, началась потасовка, и пострадавший лишился фрагмента ушной раковины.

Жертву доставили в больницу и отпустили домой после перевязки. Откушенную часть уха медикам, как уточняется, пришить так и не удалось. Нападавший был установлен по камерам, его задержали в тот же день. Оказалось, что он уже был судим, в том числе и за тяжкие преступления.

Ранее на Кубани поймали вора, который попытался украсть алкоголь и притворялся спящим.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами