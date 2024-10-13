Мужчина притворился курьером, чтобы сходить в туалет, и откусил ухо работнику пекарни на юге Москвы. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, 10 октября на склад одной из сетей магазинов на улице Маршала Захарова проник посторонний. Незваный гость сразу направился в сторону туалета, а преградившим ему путь сотрудникам заявил, что он курьер. Однако они не поверили мужчине, на котором не было специальной формы.

Когда 55-летний пекарь-продавец попросил неизвестного покинуть территорию склада, тот не послушался и в отместку напал на него. Мужчина, которому не дали сходить в туалет, схватился зубами за правое ухо работника, началась потасовка, и пострадавший лишился фрагмента ушной раковины.

Жертву доставили в больницу и отпустили домой после перевязки. Откушенную часть уха медикам, как уточняется, пришить так и не удалось. Нападавший был установлен по камерам, его задержали в тот же день. Оказалось, что он уже был судим, в том числе и за тяжкие преступления.

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