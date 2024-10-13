Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После обрушения в психдиспансере на Кубани эвакуировали более 200 человек

В Кореновске после обрушения в психдиспансере эвакуировали 206 человек

close
Телеграм-канал «Kub Mash»

После обрушения в здании психоневрологического диспансера в городе Кореновске Краснодарского края эвакуировали 206 человек, их разместили в ближайших учреждениях. Об этом сообщил оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Межэтажное перекрытие в двухэтажном здании диспансера обрушилось этой ночью. Одну женщину спасти не удалось.

«198 пациентов и 8 сотрудников учреждения эвакуированы в ближайшие учреждения», — говорится в сообщении.

В данный момент на месте работают экстренные службы и спасатели. Причина произошедшего пока не установлена, ведутся следственные действия.

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева на месте ЧП находятся министр труда и социального развития края Сергей Гаркуша, мэр города Максим Шутылев.

В сентябре обрушение перекрытий произошло в жилом пятиэтажном доме в Перми. СК возбудил уголовное дело.

Ранее восьмикласснице в школе на голову обрушился потолок.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами