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В Бурятии мужчина получил пулю в бедро в парке

В Бурятии неизвестные устроили перестрелку в парке

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Depositphotos

В Железнодорожном районе Улан-Удэ неизвестные устроили перестрелку в парке. Огнестрельное ранение бедра получил один из участников конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в парке имени Жанаева в ночь на 13 октября, звуки выстрелов услышали местные жители. На место был вызван наряд полиции. Выяснилось, что 25-летний мужчина получил огнестрельное ранение бедра во время конфликта с компанией неизвестных.

Пострадавший, находившийся в парке со своими знакомыми, был доставлен в больницу. Личность стрелявшего устанавливается, в обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранители. Подробности о состоянии пострадавшего неизвестны.

До этого сообщалось, что в Петербурге подростков задержали за стрельбу по школьнице. Молодые люди несколько раз выстрелили по девушкам 14 и 16 лет, которые находились на детской площадке. В результате одна из пострадавших получила ранения левого бедра и пальцев ноги. Медики оценили состояние девушки как удовлетворительное, после чего оказали всю необходимую помощь и отпустили домой.

Ранее сахалинец открыл стрельбу на мусорном полигоне по знакомому и случайной свидетельнице.

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