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В Краснодарском крае произошло обрушение в здании медицинского учреждения

МЧС: на Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера

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Dizzy_Studio/Shutterstock

На Кубани обрушилось перекрытие в здании психоневрологического диспансера. Об этом сообщается на странице главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в соцсети VK.

Как передает ведомство, сообщение об обрушении межэтажного перекрытия в здании психоневрологического диспансера поступило от диспетчерской службы Кореновского района в 01:15 мск 13 октября. Инцидент произошел по адресу: город Кореновск, ул. Бувальцева, 87А.

Из двухэтажного здания эвакуированы 206 человек, а под завалами была обнаружена сотрудница медучреждения, личность которой в настоящее время устанавливается.

По данным МЧС, обрушение произошло на площади около 100 квадратных метров.

В сентябре в жилом доме, расположенном на улице Клары Цеткин в Перми произошло обрушение перекрытий. Глава города Эдуард Соснин уточнял, что площадь повреждений составила 36 квадратных метров. По его словам, в здании обрушились помещения подвала и первого этажа.

17 сентября сообщалось, что в столовой Второй Санкт-Петербургской гимназии, возведенной в XIX веке по указу императора Александра I, обрушился потолок.

Ранее российские ученые нашли способ защитить здания от обрушения в холодном климате.

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