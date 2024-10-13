Самолет вылетел из аэропорта в Москве и вернулся обратно спустя час из-за неисправности

Самолет «Уральских авиалиний» 12 октября вылетел из аэропорта Домодедово в Москве спустя час после вылета. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

В публикации отмечается, что после вылета из аэропорта самолет сделал пять кругов. В авиакомпании подчеркнули, что на борту воздушного судна сработала индикация неисправности одной из систем. В целях безопасности экипаж самолета принял решения вернуться в аэропорт вылета, добавили в пресс-службе.

Издание подчеркивает, что самолет Airbus A320 должен был вылететь во Владикавказ. По информации авиакомпании, посадка прошла благополучно. На сайте воздушной гавани подробные сведения о рейсе недоступны.

9 октября летевший из Москвы в Анталью самолет авиакомпании Turkish Airlines сменил курс и вернулся в аэропорт вылета.

7 октября стало известно, что пассажирское воздушное судно, следовавшее из Тюмени в Надым, на полпути экстренно вернулось в аэропорт вылета. Самолет принадлежит российской авиакомпании «Ямал». Как рассказали в пресс-службе аэропорта, экипаж лайнера принял решение вернуться в Тюмень по технической причине.

Ранее в Новом Уренгое у пассажирского самолета при взлете открылась одна из дверей.