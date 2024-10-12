На Украине продолжаются массовые рейды по мобилизации мужчин

В Киеве, Одессе, Кривом Роге и других городах Украины военкомы проводят массовые рейды по выявлению уклонистов от службы в армии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

В публикации отмечается, что сотрудники Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) проводили проверки в торговом центре «Проспект» в Киеве. Аналогичные действия можно было наблюдать в различных общественных местах Одессы и Кривого Рога.

В частности, на опубликованных изданием видеозаписях видно, как военкомы в сопровождении полицейских группами заходят в спортклубы и забирают мужчин призывного возраста прямо во время тренировки.

РИА Новости со ссылкой на украинские паблики сообщает о многочисленных военных на курорте Буковель на западе страны. Подтверждения того, что это начало рейда по поимке уклонистов пока нет, однако местные жители полагают, что и Буковелю следует приготовится к предстоящей облаве.

Массовые рейды проводятся на Украине второй день. Накануне стало известно, что военкомы устроили облаву на мужчин прямо на концерте популярной группы «Океан Эльзы» во Дворце спорта в Киеве.

Ранее идеолог партии «Слуга народа» поддержал облавы украинских военкомов.