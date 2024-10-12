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В Харьковской области сообщили о принудительном вывозе детей сотрудниками СБУ

СБУ принудительно вывозит людей из прифронтовых районов в Харьковской области

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Вооруженными силами Украины (ВСУ) принудительно вывозит людей из прифронтовых районов Харьковской области. Об этом житель подконтрольной ВСУ части региона рассказал РИА Новости.

«Нас насильно вывозят военные и СБУ, проверяют телефоны. Это из-за приближения линии фронта», — сообщил собеседник агентства.

Российские войска продолжают продвигаться вперед по всей линии фронта. Недавно российские бойцы уничтожили пункт управления ВСУ в районе Волчанска.

До этого сообщалось, что российские военные уничтожили живую силу ВСУ во время ротации в Харьковской области.

10 октября в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции в районах населенных пунктов Щурово и Торское в Донецкой народной республике, а также в районах Изюмского и Купянска в Харьковской области.

Ранее силы РФ уничтожили полевой склад боеприпасов ВСУ в Харьковской области.

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