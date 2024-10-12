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При проверке АЗС в Грозном нашли девять грубых нарушений

Mash: АЗС в Грозном проверяли три года назад, нашли девять грубых нарушений

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Телеграм-канал «Голос Дагестана»

Последний раз взорвавшуюся автозаправочную станцию (АЗС) «Лидер» в Грозном проверяли три года назад, инспекторы при этом нашли девять грубых нарушений. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что автомобильные сливоналивные станции не отвечали требования промышленной безопасности, в насосах не были установлены средства автоматического контроля загазованности, также не были установлены сами датчики загазованности. Кроме того, были зафиксированы другие проблемы.

Кроме того, Telegram-канал сообщил, что десятки местных жителей стояли возле магазинов и смотрели на горящую заправку, а затем она взорвалась — ударной волной отбросило баллоны и постройки.

О ЧП сообщал Telegram-канал Baza. Речь шла об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. По данным SHOT, пожар на автозаправке начался в результате взрыва цистерны с топливом.

Ранее в МЧС рассказали о ходе тушения пожара на автозаправочной станции в Грозном.

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