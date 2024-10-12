При взрыве в Грозном погибли четыре человека

При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека, двое из них дети. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Позже в МЧС России подтвердили эту информацию.

«К сожалению, погибли четыре человека, из них двое детей», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Последний раз заправку «Лидер», на которой и произошел пожар, проверяли в 2021 году, уточняет источник. На данный момент последствия пожара устраняют специалисты.

По предварительным данным, взрыв произошел на автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али. Пожар на заправке начался в результате взрыва цистерны с топливом.

Известно также, что цистерна, отброшенная взрывом на заправке, прилетела во двор жилого дома. Кадрами взрыва поделились в Life со ссылкой на Telegram-канал. Как сообщил Telegram-канал Baza, погибшие после взрыва были задавлены отлетевшей цистерной.

Местные жители заявили, что взрывы продолжаются. Их просят не приближаться к месту происшествия.

Ранее в Красноярске в загоревшейся многоэтажке произошел взрыв.