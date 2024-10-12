Пожар на АЗС в Грозном локализован

Пожар на автозаправочной станции в Грозном локализован. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Огонь уничтожил всю АЗС, от взрыва цистерну отбросило на несколько метров в сторону. Спасатели проводят разбор завалов.

О ЧП сообщал и Telegram-канал Baza, по данным которого, речь идет об автомобильной заправочной станции (АЗС) в Ахматовском районе на проспекте Мохаммеда Али.

28 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет в Дагестане произошло несколько взрывов. При этом пострадали более 10 человек. По версии Telegram-канала SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте начался пожар, его площадь превысила 500 кв. метров.

Похожий инцидент был в Дагестане в августе 2023 года. Тогда в Махачкале в автосервисе у АЗС «Нафта 24» произошло возгорание и взрыв, из-за которого пострадали сотни человек. Там располагался незаконный склад с селитрой, удобрения сдетонировали после возгорания во время технических работ, после чего огонь перекинулся на соседнюю постройку и АЗС, где взорвались цистерны и машина с газом. В результате этого на 20 заправках в Махачкале выявили нарушения техники безопасности.

Ранее суд в Дагестане арестовал владельца взорвавшейся АЗС.