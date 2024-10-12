При взрыве на АЗС в Грозном могли пострадать мать с ребенком

При взрыве на автозаправке в Грозном могли пострадать мать с ребенком. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным информационного ресурса, в них мог попасть баллон, который отбросило ударной волной. Всего в результате инцидента пострадали минимум четыре человека.

Как пишет Mash, заправка на проспекте Мохаммеда Али все еще горит, а местные жители сообщали о повторной детонации.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Чечне у колледжа в Ахматовском районе Грозного из-за пожара взорвалась заправка.

27 сентября на территории автомобильной заправочной станции (АЗС) в поселке Новый Хушет городского округа Махачкала произошло два взрыва с последующим возгоранием. В результате происшествия пострадали люди. Полностью аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз». По другой версии, как сообщал Telegram-канал SHOT, мог сдетонировать газовый баллон.

Ранее при взрыве газа в жилом доме в Грозном пострадали четверо детей и женщина.