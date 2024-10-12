Адвокат сообщил о завершении следствия по делу журналистки Кеворковой

Следствие по уголовному делу в отношении журналистки Надежды Кеворковой об оправдании терроризма завершено. Об этом агентству РИА Новости рассказал адвокат Калой Ахильгов.

По словам юриста, вчера он навещал Кеворкину в следственном изоляторе.

«Надежде наконец предъявили обвинение в окончательной редакции, следствие по делу завершено. На следующей неделе мы приступаем к ознакомлению с материалами уголовного дела», — сказал Ахильгов.

Адвокат предположил, что в ноябре дело поступит в военный гарнизонный суд для рассмотрения по существу.

7 мая Басманный суд Москвы арестовал 65-летнюю Кеворкову по подозрению в оправдании терроризма.

Газета «Известия» со ссылкой на источник писала, что в своем Telegram-канале журналистка публиковала посты, оправдывающие нападение бандгруппы Шамиля Басаева на Нальчик в 2005 году, а также деятельность «Движения Талибан» (организация запрещена в России). По данным издания, журналистка якобы находится в дружеских отношениях с террористами.

Спецподразделение МВД и следователи пришли с обыском в квартиру женщины утром 6 мая. В ее квартире обнаружили плакаты в поддержку запрещенной организации. Журналистка свою вину не признает.

Ранее Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов.