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Несколько объектов критической инфраструктуры повреждены в Сумской области

В Сумской области получили повреждения два объекта критической инфраструктуры

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Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два объекта критической инфраструктуры были повреждены в населенных пунктах Сумского района одноименной области, которая находится на севере Украины. Об этом в социальных сетях заявило оперативное командование Вооруженных сил Украины «Север».

«Угроеды. Поврежден объект критической инфраструктуры. Загорское. Поврежден объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

По информации украинского официального ресурса для оповещения населения, в Сумской области объявлялась воздушная тревога в ночь на 12 октября, она продолжалась практически два часа. 12 октября в регионе воздушную тревогу объявляли уже трижды.

12 октября Минобороны России сообщило, что российские войска поразили объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивавшие работу военно-промышленного комплекса Вооруженных сил Украины (ВСУ).

8 октября британская газета The Guardian писала, что российские гиперзвуковые ракеты поразили крупнейшую украинскую авиабазу в Хмельницкой области. Объект находится в городе Староконстантинове.

Ранее военные РФ поразили в Николаеве производство беспилотников, на котором работали иностранцы.

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