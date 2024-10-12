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Раскрыто состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Астрахани

РИА: госпитализированы 12 вахтовиков, раненых в ДТП с автобусом под Астраханью

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Двенадцать вахтовиков, которые пострадали в дорожно-транспортном происшествии с автобусом под Астраханью, остаются в больнице в состоянии средней степени тяжести. Об этом РИА Новости рассказал представитель регионального Минздрава.

В ведомстве уточнили, что кроме направленных в стационар пострадавших, амбулаторное лечение проходят еще четыре человека, уточнили в ведомстве.

В минздраве Астраханской области уточнили, что инцидент, о котором идет речь, произошел на автодороге Астрахань-Волгоград. Там автомобиль МАЗ выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЛИАЗ.

В результате ДТП три человека получили травмы, несовместимые с жизнью, еще 16 получили травмы различной степени тяжести.

На место аварии выехали 12 бригад скорой помощи. По данным ведомства, в их числе четыре специализированные бригады анестезиологии-реанимации. В настоящее время проводятся диагностические обследования пострадавших, угрозы жизни пациентов нет.

Также сообщалось, что к устранению последствий ДТП были привлечены 16 специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

Ранее в Солнечногорске водитель избил пенсионера после ДТП и попал на видео.

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